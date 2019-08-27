Надежда Михалкова показала свои стройные ноги, поднятые на стол

Актриса Надежда Михалкова показала свои длинные стройные ноги, поднятые на стол. Рядом у окна стоит старшая сестра Нади Анна. Судя по снимку, фото постановочное. Фолловерам понравилось, как выглядят сестры Михалковы.

В сети оценивают красоту выросшей дочери Артёма Михалкова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova)26 Авг 2019 в 2:03 PDT

"Красотки", "Шикарные и роскошные", "Шикарные! Аня неузнаваемая!" - оценивают актрис в Инстаграм. "Бомба", "Очень круто", - продолжают хвалить сестер на фото подписчики. Возможно, Надя и Анна Михалкова будут сниматься в одном фильме.

Старшая сестра в последнее время сильно похудела. Анна родила троих детей и после рождения младшей дочки долго не могла сбросить вес. Но захотела и похудела, в том числе благодаря упорным занятиям спортом.

А Надя всегда была худенькой и стройной.

Михалковы не просто ближайшие родственницы, но и подруги. Надежда и Анна отпуска проводят вместе, большой компанией, с детьми.

"Вот она Аня, всегда впереди ... всё знает или успокаивает или наоборот критикует, но идёт вперёд. А я всегда на контроле, охраняю и если что прикрою ))", - поделилась Надя.