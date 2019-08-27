В сети оценивают красоту выросшей дочери Артёма Михалкова
27 августа 2019, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]
В сети оценивают красоту выросшей дочери Артёма Михалкова Наташи. Наташа Михалкова - дочь старшего сына режиссёра Никиты Михалкова. Девушке исполнилось 17 лет. Супруга Михалкова Татьяна поздравила внучку с днём рождения.
Татьяна Михалкова - бывшая модель. Она опубликовала в Инстаграм фото внучки. Фолловеры заметили, что Наташа похожа на красавицу-бабушку. "Неземной красоты девочка", - оценили подписчики внешность Наташи Михалковой.
В семье Михаловых все любят дочь Артёма.
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"Наташенька, поздравляю с 17 летием!!!!! Мы тебя все очень любим!!!!!", - подписала снимок бабушка Натальи.
Девочка родилась в браке Артёма Михалкова с Дарьей. Но родители Наташи развелись.
Всего у Никиты и Татьяны Михалковой шестеро внуков - три девочки и три мальчика. У Артёма - Наташа, у Анны - двое сыновей и дочь Лидия, у младшей Надежды - дочь Нина и сын Иван.