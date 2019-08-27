В сети оценивают красоту выросшей дочери Артёма Михалкова Наташи. Наташа Михалкова - дочь старшего сына режиссёра Никиты Михалкова. Девушке исполнилось 17 лет. Супруга Михалкова Татьяна поздравила внучку с днём рождения.

Татьяна Михалкова - бывшая модель. Она опубликовала в Инстаграм фото внучки. Фолловеры заметили, что Наташа похожа на красавицу-бабушку. "Неземной красоты девочка", - оценили подписчики внешность Наташи Михалковой.

В семье Михаловых все любят дочь Артёма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Михалкова (@tatyanamixalkova)27 Авг 2019 в 12:23 PDT

"Наташенька, поздравляю с 17 летием!!!!! Мы тебя все очень любим!!!!!", - подписала снимок бабушка Натальи.

Девочка родилась в браке Артёма Михалкова с Дарьей. Но родители Наташи развелись.

Всего у Никиты и Татьяны Михалковой шестеро внуков - три девочки и три мальчика. У Артёма - Наташа, у Анны - двое сыновей и дочь Лидия, у младшей Надежды - дочь Нина и сын Иван.