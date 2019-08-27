Певец Юлиан объяснил посещение клиники

Певец Юлиан опроверг сообщения СМИ о госпитализации после сердечного приступа и объяснил, с какой целью он посетил клинику. Заслуженному артисту России Юлиану (Юлиан Васин) - 15 августа исполнилось 46 лет.

По признанию певца, у него все в порядке, он "просто решил проверить свое здоровье", - передает РИА Новости.

Недавно артист - уроженец подмосковной Коломны - впервые женился. Его избранницей стала певица Анастасия. Они были знакомы 27 лет.

54-летняя Анастасия вышла замуж восьмой раз. Они подписали брачный договор.

Свадебное путешествие, молодожены мечтали рвануть в Израиль или на Мальдивы, сорвалось. Анастасию покусала собственная собака.