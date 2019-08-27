Звезда 90-х Светлана Лазарева опубликовала фото после пластики
27 августа 2019, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники музыки 90-х восхищены, как выглядит 57-летняя певица Светлана Лазарева.
Лазарева стала популярна, исполнив зажигательные и веселые песни "Лавочка" и "Тельняшка".
Артистку не увидишь на каких-либо скандальных шоу, но ее поклонники знают: Светлана дает много концертов, много гастролирует по стране. И выглядит так, что больше 35 ей никто не дает.
"Боже, какая прекрасная стрижка, цвет волос безумно Вам идет, зубы, фигурка, моложавая, стильная", - хвалят артистку.
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Недавно звезда опубликовала фото и подписала его: "Я снова из под рук пластического хирурга". Лазарева периодически выкладывает свои фотографии, и подписчики отмечают, какая Светлана стройная красавая, вообще не меняется с годами.
На всех снимках Лазарева выглядит счастливой и всегда улыбается.
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"Светочка, очень рада видеть вас!!! На сцену лезет всякая шалупень, возвращаются не ах какие певцы, почему бы вам не вернуться на большую сцену, возьмите пример с Понаровской. Освежите своим прекрасным голосом этот бездарный шоубиз", - призывают Светлану поклонники.
О своей личной жизни певица не рассказывает. Известно, что она дважды была замужем. С поэтом Симоном Осиашвили они растались из-за того, что он не был готов стать отцом. А Светлана хотела ребенка. Позже певица вышла замуж за Валерия Кузьмина. Они родили дочь, прожили почти 19 лет. И развелись.
За песню "Мама" Светлану благодарят уже много лет.