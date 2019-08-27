Объявлены наставники восьмого сезона вокального телепроекта "Голос". Певцы Сергей Шнуров и Полина Гагарина и продюсер Константин Меладзе на "Голосе" не новички. А вот певец Валерий Сюткин попробует себя в качестве наставника участников шоу впервые.

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Отбор конкурсантов шоу завершился 5 июля. Съёмки "Голоса" вот-вот начнутся. А начало трансляции первых выпусков запланировано на осень, - передает RT.

Имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу "Голос" объявил Первый канал. "Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в «Голосе», у него свой взгляд на музыку, и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания", сказал продюсер Юрий Аксюта.