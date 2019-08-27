Садальский вспомнил, как 40 лет назад Галина Волчек в США с гордостью рассказала, что можно купить на один рубль

Актер Станислав Садальский вспомнил, как 40 лет назад режиссер театра "Современник" Галина Волчек в США с гордостью рассказала, что можно купить на один рубль. Актер театра и кино Стас Садальский стал еще и блогером и пишет интересные истории о легендарных советских деятелях культуры, кино и театра.

По его признанию, Галину Волчек он любит. Садальский рассказал историю, как его любимая актриса была первым советским режиссером, которого пригласили ставить спектакль в США.

Историю, более чем 40-летней давности Стас написал в Инстаграм. Дело было в 1978 году. На тот момент Волчек развелась с гениальным актером Евгением Евстигнеевым и стала режиссером. "Выбор американцев был неслучайным - разведенная беспартийная еврейка, да к тому же женщина-режиссер. Ее показывали и рекламировали , как ... чудо-чудное", - пишет он.

"Хозяйка хьюстонского Alley Theatre Нина Вэнс посмотрела в "Современнике" "Эшелон" по пьесе Рощина и предложила Волчек поставить его в нью-йоркской сцене. Он отметил, что в Штатах был "огромный интерес" к первому визиту главрежа этого театра.

По словам Садальского, в США Галина Волчек прорекламировала будущее Советского Союза и рубль.

Волчек на приеме спросила американцев, что у них можно купить на доллар? Оказалось - ничего.

"- А у нас на рубль, - гордо сказала она, - можно купить билет в кино за 25 копеек, выпить там чашечку кофе с пирожным, на остальные деньги сделать в парикмахерской химию, а на оставшиеся 5 копеек проехать на метро по всей Москве! Были устроены овации советскому рублю", - рассказал историю Галина Волчек, СССР и советского рубля актер и подчеркнул: "И главное, Волчек сказала чистую правду".