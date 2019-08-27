Американский фотограф Лоуренс Шиллер рассказал об истории создания легендарной «голой» фотосессии с Мерлин Монро. По словам Шиллера, актриса сама захотела раздеться перед камерой.

Шиллер вспомнил, что в то время главная блондинка всех времён боролась с Элизабет Тейлор за популярность. Актриса предложила фотографу идею, что она зайдёт в бассейн в купальнике, а выйдет без него, передаёт Lenta.Ru. Шиллер рассказал, что за время фотосессии звезда несколько раз выходила из бассейна, каждый раз оставляя там по одному предмету гардероба. «В очередной раз на ней уже не было трусов», - поделился Шиллер. Он отметил, что в тот момент все мужчины остолбенели от открывшегося зрелища.