Юлия Высоцкая показала серию трогательных снимков с мужем

Российская актриса Юлия Высоцкая продемонстрировала серию трогательных снимков с супругом Андреем Кончаловским. Сейчас муж и жена находятся в отпуске за границей, однако каждый день занимаются спортом.

Высоцкая и Кончаловский вместе занимаются скандинавской ходьбой – они гуляют в быстром темпе с лыжными палками. Супруги не относятся к этой прогулке слишком серьезно – они дурачатся, смеются и демонстрируют любовь друг к другу.

Поклонники актрисы и режиссера заметили, что они оба находятся в прекрасной физической форме – и женщина, и мужчина подтянутые, бодрые и энергичные. Фолловеры пожелали Юлии и Андрею Сергеевичу долгих лет вместе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)26 Авг 2019 в 6:19 PDT