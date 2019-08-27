Житель Подмосковья остался без телефона из-за фото с кумиром

В Москве мужчина лишился телефона из-за желания запечатлеть на камеру свою встречу со спортсменом и актёром Олегом Тактаровым. Житель Подмосковья встретил знаменитость на Солянском проспекте.

51-летний мужчина встретил Тактарова на одной из столичных улиц, после чего решил непременно заполучить фотографию со знаменитостью. Для этого он попросил случайных прохожих сфотографировать его с Тактаровым на свой телефон, передаёт РенТВ. После ряда снимков у мужчины и артиста завязалась беседа, окончания которой прохожие ждать не стали. Они ушли, прихватив с собой чужой телефон. Сообщается, что пострадавший обратился в полицию.