Почему Лена Ленина не рада свадьбе Собчак и Богомолова?

Многие с нетерпением ждут свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Событие должно состояться в сентябре, однако не все друзья Собчак поддерживают влюблённых в их решении узаконить отношения.

Собчак обсудила с Лопырёвой "действительно важные вещи"

Писательница Лена Ленина считает, что Собчак не следует выходить замуж за Богомолова, поскольку это может навредить репутации телеведущей. Ленина отметила, что Собчак гораздо богаче и известнее, чем её жених, а потому «на лицо мезальянс». Подруга посетовала на то, что невеста слишком сильно влюблена в своего избранника, а потому не замечает многих вещей, передаёт 7Дней.

«Но самое страшное то, что обычно, наоборот, является показателем к свадьбе: невеста сильно влюблена. Мне же, умудрённой опытом разводов состоятельных подруг, этот факт кажется скорее тревожным. Ведь невеста намного богаче и известнее жениха, а значит, налицо мезальянс. И, как и всегда с мезальянсами, итог может быть плачевным: развод с потерями материального и имиджевого характера», - заявила Ленина.