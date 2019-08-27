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Почему Лена Ленина не рада свадьбе Собчак и Богомолова?
27 августа 2019, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]
Многие с нетерпением ждут свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Событие должно состояться в сентябре, однако не все друзья Собчак поддерживают влюблённых в их решении узаконить отношения.
Писательница Лена Ленина считает, что Собчак не следует выходить замуж за Богомолова, поскольку это может навредить репутации телеведущей. Ленина отметила, что Собчак гораздо богаче и известнее, чем её жених, а потому «на лицо мезальянс». Подруга посетовала на то, что невеста слишком сильно влюблена в своего избранника, а потому не замечает многих вещей, передаёт 7Дней.
«Но самое страшное то, что обычно, наоборот, является показателем к свадьбе: невеста сильно влюблена. Мне же, умудрённой опытом разводов состоятельных подруг, этот факт кажется скорее тревожным. Ведь невеста намного богаче и известнее жениха, а значит, налицо мезальянс. И, как и всегда с мезальянсами, итог может быть плачевным: развод с потерями материального и имиджевого характера», - заявила Ленина.
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