Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом

Всемирно известная актриса Милла Йовович продемонстрировала теплую семейную фотографию, на которой она запечатлена с округлившимся животом. Совсем скоро звезда станет матерью в третий раз.

На снимке Милла позирует рядом со своим супругом Полом Андерсоном и дочками – 11-летней Габо и 4-летней Дэшел на фоне Тауэрского моста в Лондоне.

Йовович под этой фотографией поздравила мужа с десятой годовщиной свадьбы. Актриса назвала его необычным человеком, потрясающим другом, замечательным отцом, умным и красивым мужчиной. Милла призналась Полу в любви и добавила, что ее чувства нельзя описать словами.