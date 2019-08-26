Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников

Поклонники известной российской артистки Любови Успенской активно обсуждают ее новый снимок. Многие пришли в восторг от тонкой талии 65-летней певицы.

На фото Любовь позирует в темно-синем наряде из тонкой ткани. Пояс подчеркивает стройную талию женщины и ее плоский живот.

Ни для кого не секрет, что Успенская тщательно следит за своим рационом и регулярно занимается спортом. Особое предпочтение артистка отдает йоге. Подписчики подчеркнули, что усилия певицы не проходят даром – она может "дать фору" многим юным девушкам.