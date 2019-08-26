"В какие бы тряпки они ни рядились, внутри так и остаются зажатыми колхозницами", блогер о российских селебрити

Вот чего-чего, а настоящего класса и шика совсем немного у представителей российского селебрити. И даже дорогие брендовые шмотки не способны, как говорится, «вывести деревню из девушки». О российском бомонде рассуждает скандальный блогер Лена Миро.

«Посмотрите на селебов нашей сельской дискотеки: в какие бы тряпки они ни рядились, фотки с каких бы курортов мира ни пилили в свои эскортограмы, а внутри так и остаются зажатыми колхозниками. А все эти хештеги на английском с кучей позорных ошибок? Мой #brekfast на #sanrise у моря в Ницце, ага. Стыдно так, что хочется глаза себе выколоть», - пишет автор.

Чувство стиля или класс гораздо более привлекательны, чем миловидное личики и дорогой наряд, вот только его нельзя купить ни за какие деньги, его можно только воспитать. «Нужно иметь хорошие манеры, уметь вести лёгкий, непринуждённый диалог даже с незнакомцами, свободно говорить на английском - всё это признаки класса в человеке. Класс - противоположность неловкости, а неловкость – это самое несексуальное качество в человеке», - считает Елена Мироненко.

Ну а наши «звезды» выглядит неловко, в каком бы изысканном ресторане ни просиживал они свои дорогие штаны. А если открывают рот – то все еще хуже. Смесь британского с рязанским! Зато костюм из Harrods, уверена блогер.