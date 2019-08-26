Ксения Раппопорт развелась с мужем-ресторатором

45-летняя актриса Ксения Раппопорт стала свободной женщиной. Она менее пяти лет прожила в браке с ресторатором Дмитрием Борисовым и рассталась с ним. О разводе Раппопорт и ресторатора рассказали знакомые актрисы.

Свою личную жизнь Ксения Раппопорт не афиширует. Три года назад в СМИ случайно просочилась информация о тайном замужестве актрисы. На тот момент она два года была официальной женой Борисова. Ради Ксении мужчина переехал из Москвы в Петербург и открыл в северной столице ресторан. Тогда поклонники актрисы и увидели ее с возлюбленным.

По словам знакомых теперь уже бывший супругов, Раппопорт подала заявление в судебный участок № 359 Басманного района в Москве. Черех месяц их развели, сообщает "СтарХит".

Ксения Раппопорт в отношениях с актером Юрием Колокольниковым в 2011 году родила младшую дочь Софию. Ее старшей дочери - актрисе Аглае Тарасовой - 25 лет. Отец Аглаи - бизнесмен Виктор Тарасов.

Дочери Раппопорт - такие же красавицы, как и их знаменитая мама.