Поклонники восхитились помолодевшей на отдыхе Аллой Пугачевой

Известный телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками фотографией с отдыха на латвийском курорте в Юрмале. Поклонники Примадонны отметили, что певица за время отдыха похорошела и помолодела.

Гарри Галкин показал любимый снимок из семейного архива

На фотографии звёздные супруги ужинают в компании певицы Лаймы Вайкуле и её гражданского мужа Андрея Латковского на берегу Балтийского моря. Можно заметить, что на снимке все беззаботно улыбаются и позируют на камеру. Однако особое внимание привлекла Алла Пугачёва, сидевшая во главе стола - загоревшая и счастливая.

Подписчики осыпали 70-летнюю знаменитость комплиментами, добавив, что "над Аллой Борисовной время вообще не властно".