Актриса Елена Корикова недавно вышла замуж, но имя супруга не раскрывает

Актриса Елена Корикова вышла замуж. На безымянном пальчике правой руки поклонники красавицы-актрисы заметили колечко. Имя своего избранника Елена не раскрыла. И о замужестве прямо не сообщила.

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Подписчики в Инстаграм поняли, что у их "любимой Леночки" с недавних пор есть муж, поняли по ее ответам. Теперь, когда Елене поклонники делают комплименты, она благодарит и отвечает: "Передам мужу".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)13 Июн 2019 в 11:47 PDT

Судя по фото, которые Корикова размещает в Инстаграме, она все лето отдыхает в Черногории, на море.

В этой стране любой путешественник найдет занятие по вкусу. А у Елены есть дом у моря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)7 Июн 2019 в 12:21 PDT

"Поймала себя на мысли во время сегодняшней прогулки... С 17 лет работала, сыграла столько разных героинь и положительных, и отрицательных, молодых и возрастных. А теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки и много ещё чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом — такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой!" - поделилась Елена Корикова.

Напомним, Корикова вырастила сына. Но за его отца замуж не выходила. Елена была замужем за режиссером Максимом Осадчим 10 лет. Признанной красавице-актрисе делал предложение телеведущий Андрей Малахов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)20 Авг 2019 в 1:09 PDT