Актриса Елена Корикова недавно вышла замуж, но имя супруга не раскрывает
26 августа 2019, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Елена Корикова вышла замуж. На безымянном пальчике правой руки поклонники красавицы-актрисы заметили колечко. Имя своего избранника Елена не раскрыла. И о замужестве прямо не сообщила.
Подписчики в Инстаграм поняли, что у их "любимой Леночки" с недавних пор есть муж, поняли по ее ответам. Теперь, когда Елене поклонники делают комплименты, она благодарит и отвечает: "Передам мужу".
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Судя по фото, которые Корикова размещает в Инстаграме, она все лето отдыхает в Черногории, на море.
В этой стране любой путешественник найдет занятие по вкусу. А у Елены есть дом у моря.
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"Поймала себя на мысли во время сегодняшней прогулки... С 17 лет работала, сыграла столько разных героинь и положительных, и отрицательных, молодых и возрастных. А теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки и много ещё чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом — такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой!" - поделилась Елена Корикова.
Напомним, Корикова вырастила сына. Но за его отца замуж не выходила. Елена была замужем за режиссером Максимом Осадчим 10 лет. Признанной красавице-актрисе делал предложение телеведущий Андрей Малахов.
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