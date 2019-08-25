Стас Пьеха пожаловался на радиостанции

Российский певец Стас Пьеха признался поклонникам, что в последнее время у него напрочь пропало желание писать новые песни. В этом музыкант обвинил радиостанции, которые «убивают и не поддерживают» его творчество.

Пьеха признался, что в свои стихи «вкладывает душу», однако очень часто его творчество оказывается «убито или не поддержано радиостанциями». Музыкант пожаловался, что не хочет сочинять песни «в пустоту».

Поклонники поддержали любимого исполнителя и напомнили певцу, что даже если радиостанции не хотят транслировать песни, у него всё равно остаются почитатели, которые любят и ценят его творчество.