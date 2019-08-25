Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк

Известный фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал распространившиеся в СМИ слухи о возможном онкологическом заболевании "Моей прекрасной няни" - актрисы Анастасии Заворотнюк.

По его словам, все эти домыслы не соответствуют истине. Фигурист заявил, что в окружении актрисы не говорили о болезни. Илья Авербух убежден, что новости об онкологии являются всего лишь непроверенными слухами.

"Пишут какие-то глупости", - так он охарактеризовал информацию, которую преподносят в СМИ. Напомним, Илья Авербух является близким другом и коллегой супруга Анастасии Петра Чернышова, а потому знаком с ситуацией.