Актриса Екатерина Вилкова опубликовала милое фото мужа и детей
25 августа 2019, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Екатерина Вилкова опубликовала милое фото своей семьи - мужа актера Ильи Любимова и детей - Павлы и Петра. Екатерина и Илья - счастливые родители. И их семье подрастает 7-летняя дочь Павла и 5-летний сын Петр.
Летний отпуск семейство провело на море. У семьи Ильи и Кати интересная история. Они начали встречаться, и Любимов рассказал своему духовному отцу о девушке. Священник посоветовал не начинать интимных отношений до свадьбы.
Илья выполнил наказ духовника. Вилкова и Любимов поженились в 2011 году.
Первой родилась дочь, почти через два года - сын.
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