Актриса Екатерина Вилкова опубликовала милое фото мужа и детей

Актриса Екатерина Вилкова опубликовала милое фото своей семьи - мужа актера Ильи Любимова и детей - Павлы и Петра. Екатерина и Илья - счастливые родители. И их семье подрастает 7-летняя дочь Павла и 5-летний сын Петр.

Летний отпуск семейство провело на море. У семьи Ильи и Кати интересная история. Они начали встречаться, и Любимов рассказал своему духовному отцу о девушке. Священник посоветовал не начинать интимных отношений до свадьбы.

Илья выполнил наказ духовника. Вилкова и Любимов поженились в 2011 году.

Первой родилась дочь, почти через два года - сын.