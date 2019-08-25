Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Режиссер Игорь Хомский в воскресенье, 25 августа, утром погиб в ДТП в Москве. Хомский управлял каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру в Юрьевском переулке.

По данным Телеграм-канала 112, от полученных травм Игорь Хомский скончался на месте происшествия.

Как говорят очевидцы, прибывшие медики зафиксировали его смерть. Режиссеру было 42 года. 28 августа ему исполнилось бы 43 года.

Игорь Хомский родился в 1976 году в Москве. Выпускник ВГИКа 2008 года (мастерская Вадима Абдрашитова). Он стал известен после выхода на экраны сериала "Закон каменных джунглей".

Хомский также был режиссером картин "Очная ставка", "История N", "Неоконченный урок". Короткометражный фильм "Очная Ставка" - дипломная работа Хомского, была номинирована на студенческий "Оскар" и входит в ТОП-20 лучших работ в истории ВГИКа.