Певец Валерий Меладзе "вывел из тени" старшего их с Альбиной Джанабаевой сына. Константину Меладзе-младшему 15 лет. Его дядя - Константин Меладзе - музыкант, продюсер. Хотя все близкие родственники юноши связаны с шоу-бизнесом, его эта сфера не интересует.

"Рядом со мной человек, который не любит шоу-бизнес, не ходит на концерты. Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И всё же он моё продолжение! Мой сын!!!" - с гордостью представил Валерий Меладзе сына. Кстати, он сам по первому образованию - инженер.

Меладзе и Джанабаева полюбили друг друга, когда Валерий еще был женат на Ирине Малухиной. В браке с Ириной у него родились три дочери. Меладзе долго не мог решиться на развод с первой женой. Когда родился сын, артист разрывался между двумя женщинами, двумя семьями.

Сейчас тяжелый развод позади. Джанабаева родила второго сына, Луке три года. Малыша родители пока общественности не представляют. А Костю, которого тоже скрывали до 15 лет, недавно первой показала мама во время каникул за границей.