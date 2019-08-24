Пользователи сети обвинили известную российскую балерину Анастасию Волочкову в злоупотреблении фотошопом. Некоторые подозревают, что артистка при помощи особых программ "удлиняет" себе ноги.

На новом снимке, который был опубликован в Instagram сегодня вечером, можно увидеть Анастасию, позирующую в желтой футболке и джинсовых мини-шортах, на фоне яркого заката. Звезда предусмотрительно отключила возможность комментирования данной публикации, однако пользователи соцсети скопировали кадр и устроили обсуждение под новым постом.

Особенно внимательные люди заметили, что деревянный пол словно "плывет". Действительно, доски кажутся изогнутыми. Некоторые подчеркнули, что подобный эффект возникает, если человек пытается сузить свою фигуру при помощи особой программы.