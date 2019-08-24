В сети обсуждают осунувшееся лицо Анджелины Джоли

В сети обсуждают новую фотографию папарацци, на которой запечатлена актриса Анджелина Джоли. Многим показалось, что лицо экс-супруги Брэда Питта и матери шестерых детей кажется уставшим и осунувшимся.

На фото 44-летняя Джоли запечатлена выходящей из ресторана в Западном Голливуде, где она обедала с 15-летним приемным сыном Паксом Тьеном. Поклонников звезды неприятно удивил ее внешний вид – черты лица Анджелины заострились, под глазами обозначились темные мешки. Кроме того, некоторым показалось, что у актрисы грязные волосы.

Не исключено, что Джоли сильно переживает из-за того, что ее 18-летний приемный сын Мэддокс уехал в университет Сеула, где он будет учиться на биоинженерном факультете, передает "7 Дней".