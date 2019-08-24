Ляйсан Утяшева показала идеальную фигуру в разных купальниках

Ляйсан Утяшева, которая недавно стала блондинкой, в конце лета решила продемонстрировать свою идеальную фигуру в разных купальниках. Кадры привели в восторг поклонников знаменитой гимнастки.

Ляйсан является обладательницей стройных ног и очень тонкой талии, однако она отдает предпочтение закрытым купальным костюмам. В коллекции Утяшевой есть и белоснежные, и бежевые, и черные купальники, которые подчеркивают все достоинства ее фигуры.

Подписчики сделали супруге Павла Воли множество комплиментов, многие даже назвали ее "настоящей богиней".