Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни.

Поклонники Заворотнюк, полюбившие ее после исполнения роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", обеспокоены сообщениями в СМИ и в сетях о ее заболевании.

Говорят, что врачи подозревают у Анастасии рак мозга. Якобы она отменила спектакли из-за опухоли в голове. Отменил выступления в ледовых шоу и ее супруг Петр Чернышов. По слухам, фигурист сидит с больной женой.

Концертный директор актрисы Стас Христов рассказал, что он занимается организацией корпративов Заворотнюк и не знает, почему она сейчас не играет в спектакле. По словам Христова, сейчас он ведет переговоры с одним из ведущих федеральных каналов по поводу участия Анастасии в шоу, - сообщается на сайте kp.ru.

Коллега Заворотнюк по спектаклю "Все мужчины делают это" предполагает, что ее здоровье подорвали судебные тяжбы из-за долга по кредитному договору.

Петр Чернышев имеет американское гражданство. Есть предположения, что сейчас оформляют документы Анастасии и их маленькой дочке.