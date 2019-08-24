45-летняя актриса и многодетная мама Анна Михалкова призналась, что заставило ее похудеть. Пользователи сети восхищаются, как киноактриса из "пышечки" превратилась в стройняшку и постоянно делают ей комплименты. Анне и самой нравится быть тоненькой, и она старается поддерживать форму.

Михалкова рассказала, что теперь она постоянно занимается спортом. И ей нравится, что ее спрашивают: "Анечка, как вы так похудели?!" и поклонники думают, что в ее рационе после похудения только "лепестки роз".

Но, как и любому человеку, знаменитостям иногда так не хочется подниматься с дивана, отложить беседы с друзьями по телефону, интересные книги и просмотры кинофильмов и бежать в спортзал или в парк.

"Надо встать! Аня, надо встать, натянуть кроссовки и заняться спортом! Аняяяяя, вставай ! Иначе сегодня тебе никто не напишет «Анечка, как вы так похудели?!» Что ты валяешься с телефоном, вместо того чтобы бодрым шагом уже растрясать вчерашние макаро... Тсссс!! Пускай все думают что на ужин был лепесток розы....", - пишет Михалкова. Она молодец, она "Встала!"