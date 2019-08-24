"А вы работать не пробовали?", — посоветовала Лолита женщине, пожаловавшейся на дороговизну жизни

"А вы работать не пробовали?", — посоветовала певица Лолита женщине, пожаловавшейся ей в Инстаграм на дороговизну жизни. Лолита Милявская в соцсети поблагодарила своих поклонников за то, что она получила музыкальную премию.

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"Меня с Премией "Nur-Sultan Music Awards"! Но это Заслуга слушателя! Спасибо!", - написала артистка.

Фолловеры с радостью начали поздравлять звезду. Один из поклонников Лолиты отметил, что премия - "это далеко не заслуга слушателя". "Это в первую очередь огромный труд именно с Вашей стороны. Это Ваши эмоции, это Ваш голос", - подчеркнул мужчина.

Одна из подписчиц поздравила Лолиту и посетовала, что артисты живут хорошо, а народу не помогают. По мнению женщины, "бомонд живет хорошо и премии друг другу дает, а на трудовой народ ему наплевать".

"Им только бы петь и танцевать... А трудовой народ нищает, хлеб в магазине дорожает. Эх, и куда же смотрит Бог? Хоть он бы бедному помог", — написала комментарий @kondratova5492.

Лолита вступила в переписку с "бедной" дамой. "А вы работать не пробовали? Хоть петь, хоть танцевать? Может попробуете?", — предложила она. Поклонница певицы ответила, что она то и работает, и живет нормально, но заметила, что профессионалов очень редко "чествует с экрана". А Лолиту она похвалила артистку и отметила, что ее награда - "заслуженная".