Скарлетт Йоханссон признана самой высокооплачиваемой актрисой в мире по версии Forbes

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года по версии американского журнала Forbes. По данным Forbes, Скарлетт Йоханссон с июня 2018 года по июнь 2019 года заработала $56 млн.

Основной доход актрисы получился за работу в фильмах "Мстители: Финал" ($35 млн) и "Черная вдова", который выйдет на экраны в 2020 году.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара. Она получила популярность по роли в комедийном сериале "Американская семейка". За год доход актрисы составил $44,1 млн.

Закрывает ТОП-3 Риз Уизерспун. Актриса заработала $35 млн.

Всего женщины списка топ-10 самых высокооплачиваемых актрис заработали за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года $314,6 млн до уплаты налогов. Отмечается, что заработок актрис значительно ниже дохожов знаменитых актеров. Доход топ-10 самых высокооплачиваемых актеров составил $588,3 млн.