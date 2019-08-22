Алёна Апина перед юбилеем опубликовала смелое фото и попросила простой подарок

Певица, бывшая участница группы "Комбинация" Алёна Апина перед юбилеем опубликовала обращение к своим поклонникам. 23 августа артистке исполнится 55 лет. Апина выложила в Инстаграм фото, демонстрируя стройную фигуру.

"Поклонники написали ей кучу восхитительных комментариев к этому снимку. Певица не грустит, что ей уже 55.

Я продолжаю жить. И радоваться, что в 55 мне интересно петь, любить чудесных и ярких людей, гордиться дочерью студенткой и улыбаться отражению в зеркале и выкладывать такие свежие фото! А всё остальное - просто цифры, мишура и чьи-то ( не ваши!) правила!" - написала Апина. "Я стану ещё счастливее, если вы 23.08 напишите мне несколько слов про Алёну Апину. Это и будет самый лучший подарок", - попросила поклонников знаменитость.