Продюсер и бизнесвумен, супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская задумалась, не застраховать ли ей свои ноги. Пользователи сети любят обсуждать фигуры знаменитостей: у кого - талии, у других - ноги, у третьих - размер груди.

Фолловерам понравились длинные ноги Яны Рудковской, актрисы Любови Толкалиной, супруги Григория Лепса Анны. Их оценили многочисленными "лайками".

Рудковская быстро отреагировала и написала в Инстраграм: "Ну раз мои ноги в таком тренде, что про них даже пишут федеральные СМИ , а на моей странице они набирают миллионы просмотров и по 5-6 тыс комментариев, то грех этим не воспользоваться и не поддержать, вот думаю может их ещё застраховать ))".