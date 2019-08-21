Навка показала фотографию с Песковым в роддоме

В честь пятилетия дочери 44-летняя российская фигуристка Татьяна Навка показала фотографию из роддома, где её встречал Дмитрий Песков. Пять лет назад пара ещё официально не заявила о своих отношениях.

«Мое счастливое утро пять лет назад! Маленький комочек счастья, нежности и чистоты, который перевернул нашу жизнь и дал новые силы, эмоции, энергию. С каждым годом наш ангел растет, даря все новые ощущения от каждого своего шага», - написала Навка в соцсети.

Фигуристка призналась, что дочка Надя стала для своих родителей источником вдохновения и безграничной радости. Навка отметила, что ребенок полностью изменил их семейную жизнь.