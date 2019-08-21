Ласковый мой! О том, как большие деньги испортили Юру Шатунова

Юра Шатунов в 1991-м году ушёл из группы "Ласковый май", стал самостоятельно работать и сторониться своего коллектива, с которым получил всесоюзную известность и популярность.



"Я говорю Юр, а на каком основании тогда ты песни поёшь "Ласкового мая", если ты ненавидишь группу, если ты не любишь наше творчество? Тебе же дали право бесплатно это всё петь", - вспоминает продюсер Андрей Разин на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



Впоследствии ООО «Честная музыка» выкупила за 890000 долларов США права на все песни, правообладателем которых являлся Разин, также купила всю видеохронику группы. Поэтому запретить Шатунову его бывший продюсер теперь ничего не может. Все финансовые вопросы на исполнение старых шлягеров певцу отныне нужно решать с другим правообладателем.



Деньги испортили отношения между участниками "Ласкового мая". Высокие гонорары не оставили места для простых человеческих отношений. По словам Разина, Шатунов отказывался от бесплатного участия даже в благотворительных концертах в детских домах. К сожалению, по словам Разина, чёрствость Шатунова довела его до того, что он никогда не помог финансово ни одному своему коллеге, даже если у того случалось горе или беда.



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