Собчак научила определять, чего боятся кумиры миллионов

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что определить тайные страхи знаменитостей можно довольно легко – стоит лишь взглянуть на их фотографии.

Собчак рассказала о "правильной" жизни

По словам Собчак, если публичная личность ведёт Instagram не ради работы, а для досуга, то там можно найти все тайные страхи кумира. «Большинство "светских" знакомых, если их инста связан не с работой, а с досугом, выставляют то, чем хотят похвастаться, но на самом деле то, чего у них нет», - рассказала телеведущая.

В пример она привела свою фотографию с яхты. По словам Ксении, хотя снимок и был сделан на отдыхе, в момент его публикации она занята работой. Также Собчак отметила, что ракурс подобран так, чтобы ноги визуально казались длиннее.