Альбина Джанабаева опубликовала фото в прозрачном платье, поправившись во время отпуска

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе завершили свой заграничный отдых и вернулись в Москву.

Певица вела фотоотчет. Супруги отдыхали с сыновьями Константином и Лукой во Франции и Италии.

Программа отдыха знаменитостей была насыщенной. Альбине удалось позагорать на пляже и посвятить время детям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)17 Июл 2019 в 6:20 PDT

Она побывали с мальчиками в парке развлечений, который произвел на всех членов семьи незабываемое впечатление.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)18 Июл 2019 в 8:12 PDT

Все отпускники во время каникул, да еще в чужой стране, любят расслабиться и попробовать местную еду, забывая, чем это грозит. Альбина посетовала, что поправилась во время отпуска. И теперь серьезно займется собой.

Вчера она подвела итог и написала пост в Инстаграм: "Каникулы... Да, подошли к концу. Удалось в этом году всей семьёй съездить и на юг Франции, и в Испании провести пару недель... Отдыхать- не работать. Хотя, отдых с детьми - это всегда особые путешествия! (Кто знает, тот поймёт) Результат: довольные дети, счастливые глаза, лёгкий бронзовый оттенок кожи, выгоревшие волосы и пара лишних килограмм . Но так как мы, женщины- волевые, целеустремленные. Ставлю задачу- их с удовольствием сбросить!) завтра начну!". Думаем, для супруги Меладзе это не проблема. Похудеет в ближайший месяц.