Актриса Любовь Толкалина всколыхнула сеть, выложив фото в прозрачном пляжном платье в Крыму

Поклонники актрисы Любови Толкалиной с огромным удовольствием рассматривают ее фотографии в Инстаграм.

41-летняя Толкалина стала активным блогером, рассказывает о своей работе, читает свои любимые стихи, делится впечатлениями о путешествиях.

Недавно артистка побывала на юге нашей необъятной страны. Фотографии на берегу Черного моря в Крыму особенно порадовали фолловеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)11 Авг 2019 в 10:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)12 Авг 2019 в 2:10 PDT



У Толкалиной такая восхитительная фигура, что она может позволить себе сфотографироваться в мини, в бикини, в прозрачном платье. Вот в таком пляжном прозрачном платье и произвела фурор в Инстаграм Любовь.

А на другом фото Толкалина показала свои "бесконечные ноги".