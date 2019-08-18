Актриса Любовь Толкалина всколыхнула сеть, выложив фото в прозрачном пляжном платье в Крыму
18 августа 2019, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники актрисы Любови Толкалиной с огромным удовольствием рассматривают ее фотографии в Инстаграм.
41-летняя Толкалина стала активным блогером, рассказывает о своей работе, читает свои любимые стихи, делится впечатлениями о путешествиях.
Недавно артистка побывала на юге нашей необъятной страны. Фотографии на берегу Черного моря в Крыму особенно порадовали фолловеров.
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У Толкалиной такая восхитительная фигура, что она может позволить себе сфотографироваться в мини, в бикини, в прозрачном платье. Вот в таком пляжном прозрачном платье и произвела фурор в Инстаграм Любовь.
А на другом фото Толкалина показала свои "бесконечные ноги".
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