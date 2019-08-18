Внешность мамы Полины Гагариной привела в восторг пользователей сети
18 августа 2019, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
Полина Гагарина поделилась с подписчиками в социальной сети фотографией своей мамы. Согласно последней информации, на снимке Екатерине всего 20 лет, она запечатлена во время отдыха в Греции.
В настоящий момент Полина проводит отпуск в Херсониссосе. Артистка также планирует отметить в Греции день рождения своей мамы.
На фото, которым поделилась Гагарина, можно увидеть Екатерину в модном белоснежном комбинезоне, который подчеркивает ее загар и стройную фигуру. Многие отметили, что певица очень похожа на свою родственницу. Полина пообещала опубликовать фото, на котором они с мамой позируют вместе.
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