Внешность мамы Полины Гагариной привела в восторг пользователей сети

Полина Гагарина поделилась с подписчиками в социальной сети фотографией своей мамы. Согласно последней информации, на снимке Екатерине всего 20 лет, она запечатлена во время отдыха в Греции.

В настоящий момент Полина проводит отпуск в Херсониссосе. Артистка также планирует отметить в Греции день рождения своей мамы.

На фото, которым поделилась Гагарина, можно увидеть Екатерину в модном белоснежном комбинезоне, который подчеркивает ее загар и стройную фигуру. Многие отметили, что певица очень похожа на свою родственницу. Полина пообещала опубликовать фото, на котором они с мамой позируют вместе.