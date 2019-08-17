Певица Наталья Подольская продемонстрировала семейную идиллию, опубликовав фото с мужем, сыном, мамой, сестрой, свекром и свекровью - родителями супруга Владимира Преснякова.

Перед рождением долгожданного сына Подольская и Пресняков обосновались в загородном доме. Теперь к ним за город частенько приезжают родители, сын Владимира Никита Пресняков с супругой Аленой и сестра Наташи Юлиана с детьми-двойняшками.

Фото такого счастливого момента - сбора большой семьи - запечатлели на фото, и Подольская выложила его в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)16 Авг 2019 в 9:37 PDT

А глава семейства Владимир Пресняков-младший похвалился, как выглядит его мама Елена Преснякова.

Бабушка Артемия согласилась поиграть с внуком в футбол. Пресняков-дед болел за малыша, а Владимир Владимирович - за маму. Шутя он поинтересовался, сколько же ей лет.