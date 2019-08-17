Певица Наталья Подольская продемонстрировала семейную идиллию
Владимир Пресняков-младший забыл, сколько лет его маме
17 августа 2019, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Наталья Подольская продемонстрировала семейную идиллию, опубликовав фото с мужем, сыном, мамой, сестрой, свекром и свекровью - родителями супруга Владимира Преснякова.
Перед рождением долгожданного сына Подольская и Пресняков обосновались в загородном доме. Теперь к ним за город частенько приезжают родители, сын Владимира Никита Пресняков с супругой Аленой и сестра Наташи Юлиана с детьми-двойняшками.
Фото такого счастливого момента - сбора большой семьи - запечатлели на фото, и Подольская выложила его в Инстаграм.
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А глава семейства Владимир Пресняков-младший похвалился, как выглядит его мама Елена Преснякова.
Бабушка Артемия согласилась поиграть с внуком в футбол. Пресняков-дед болел за малыша, а Владимир Владимирович - за маму. Шутя он поинтересовался, сколько же ей лет.
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