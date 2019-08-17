Николай Басков поделился в сети видео с Таисией Повалий и Владимиром Зеленским

Певец Николай Басков опубликовал в Инстаграм архивную видеозапись, на которой он запечатлен на сцене с украинской певицей Таисией Повалий и шоуменом Владимиром Зеленским. Не секрет, что шестой президент Украины Владимир Зеленский был шоуменом.

Пост в сети Басков посвятил не Зеленскому, а Повалий. Он надеется на совместную работу с исполнительницей. "Все меняется, но наш творческий союз с с Таисией Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах, и мы ещё не раз споём на бис", - написал Николай.