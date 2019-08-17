В Сети удивлены, Витогран то ли пожаловался на кражу денег, то ли похвалился красивой жизнью с лобстерами и крабами на ужин

Максим Витогран рассказал, о том, что потерял кошелек во время отдыха на Кипре. Но сделал он это так, что часть подписчиков совершенно не посочувствовала пропаже денег, а часть возмутилась тем, что актер откровенно бахвалится своей красивой жизнью на отдыхе.

«Чтобы вы не думали, что я жду сочувствия и давлю на жалость, скажу , что на ужин были лобстеры и крабы. Знаю, для многих эти два слова (ну ещё «устрицы» и «пармезан», конечно) прекрасный раздражитель. Чтобы доставить радость тем, кому этого мало, скажу, что сумма в кошельке была такая, что сами лобстеры и крабы могли бы не только откупиться от перспективы быть съеденными, но и заказать себе на ужин нас. Под соусом и с бутылочкой gavi», - написал бывший муж Ксении Собчак в Insyagram.

Фолловеры напомнили актеру, что любовь к роскоши до добра не доводит. «Гастрономические излишества и красивая жизнь - они расслабляют, когда ешь овсянку ты всегда начеку», «Гастрономические излишества и красивая жизнь - они расслабляют))) когда ешь овсянку ты всегда начеку», «Блин, я сегодня выпью и съем малосольных огурчиков за вас», «В этом месте мы должны завидовать? Н крабы, ну и что? Через два часа все в туалете окажется», - пишут в комментариях подписчики.