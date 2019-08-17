У Ольги Бузовой новый роман?

Певец и бывший участник ток-шоу "Дом-2" Олег Майями рассказал об отношениях, которые его связывают с известной телеведущей Ольгой Бузовой. По его словам, он скучает по ней на расстоянии. Сейчас артист находится на отдыхе в Греции, а Ольга на Бали.

"У нас с Олей все сложно. Тем более она сейчас занимается проектом, на который согласилась давно, еще до того, как мы сблизились", - передаёт слова Майями "СтарХит".

Однако певец отметил, что пока не готов делать громкие заявление об их "романе" с Ольгой Бузовой. Майями добавил, что они обязательно всё подробно расскажут, когда начинающая певица вернётся в столицу. Артист признался, что очень привязался к ней за последнее время.

При этому исполнителя отношения сейчас стоят не на первом месте.

Ранее Олега Майями и Ольгу Бузову начали подозревать в романе после видео страстного поцелуя в Сети.