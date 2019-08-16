Певец Григорий Лепс похвалился красавицей-дочкой. Артист с супругой Анной воспитывают троих детей. Ева - их старшая дочь. Девушка окончила школу и занимается музыкой. Обычно график концертов артиста расписан на месяцы вперед.

В этом году Лепс выделил время для редкого семейного отдыха. Семейство отдыхает в Италии. Григорий Лепс показал фото со старшей дочерью Евой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)13 Авг 2019 в 7:46 PDT

"Долгожданный отпуск с семьей", - порадовался артист.

Фолловеры заметили, как сильно Ева похожа на папу. "Папина дочка. Красавица!" "Красотка дочка", - комментируют подписчики.

В одной из телепрограмм рассказывалось о семье 57-летнего Григория Лепса. Дети поcетовали на занятость папы, он так много работает и совсем редко бывает дома. А Ева признавалась о мечте стать артисткой. Но мама Евы хотела видет ее врачом. Мечта Анны увидеть Еву доктором не сбылась. Девушка уже стала певицей, как отец.

Отметим, у Лепса всего четверо детей. В первом браке у певца родилась дочь Инга. Но брак долго не продержался.

В танцовщицу из коллектива Лаймы Вайкуле Григорий влюбился с первого взгляда и сразу предложил Анне руку и сердце. В семье Анны и Григория родились дочери Ева, Николь и сын Иван.