Актер Станислав Садальский опубликовал пять законов жизни мудрого человека

Актер театра и кино Станислав Садальский, активно пишущий блоги в социальных сетях, опубликовала у себя в Instagram пять законов жизни мудрого человека.

Вот такие это законы, названные популярным актером и блогером.

Первый: Не навязывайтесь людям, и вы поймёте, нуждаются ли они в вас.

Второй: Не нужно верить словам. В наше время они ничего не стоят.

Третий: Цените тех, кто вами дорожит и не держите тех, кому вы не нужны.

Четвертый: Не верьте отговоркам. Если у человека есть желание, он сделает то, что нужно, при любых обстоятельствах.

Пятый: Не судите людей по себе, далеко не все способны ради вас сделать то, на что вы готовы ради них.

А несколько дней назад Садальский дал такой жизненный совет: "Помогая людям, будьте осторожны. Первый раз вам будут благодарны и назовут лучшим, второй раз воспримут как должное, а если вы не сможете помочь в третий раз - объявят отъявленным негодяем и предателем ...". "Не расстраивайтесь, жизнь есть жизнь", - заключил актер.