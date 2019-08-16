Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы
16 августа 2019, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
Два года назад умерла прекрасная актриса, режиссер Вера Глаголева. Дочери знаменитости вспоминают маму каждый день. Сегодня, 16 августа, они почтили память Веры Витальевны.
Старшая дочь актрисы балерина Анна Нахапетова опубликовала семейное фото, на котором запечатлены Глаголева и три ее дочери. У Анны есть две младшие сестры - Мария Нахапетова и Анастасия Шубская.
"Так хочется о многом рассказать...
нет, даже не рассказать, а просто обнять. Обнять и никогда, никуда не отпускать...
Сегодня два года. Два года без мамы....", - поделилась своей болью Анна. Ей сочувствуют подписчики в Инстаграм - поклонники Веры Глаголевой.