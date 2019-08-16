Пользователи сети сравнивают Ксению Собчак и Анастасию Волочкову
16 августа 2019, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи сети сравнивают телеведущую, возлюбленную режиссера Константина Богомолова Ксению Собчак и балерину Анастасию Волочкову. На страничках Собчак в социальных сетях начали появляться ее интересные необычные фото.
На одном из снимков Ксения запечатлена в образе балерины. Именно так на себя и представила. "Балерина из шкатулки ))", - подписала она снимок.
Ксения сейчас отдыхает, сфотографировалась на палубе яхты на кнехте на одной ноге. Вторую ногу она высоко подняла, показав приличную растяжку.
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Собчак и на шпагат садится, не зря давно занимается йогой. Фолловерам упражнение в исполнении Ксении понравилось.
Обычно свою фирменную растяжку и шпагат демонстрирует Анастасия Волочкова. По слухам, женщины в одно врем, приехав из Петербурга в Москву, дружили. Но рассорились из-за мужчины.