Пользователи сети сравнивают Ксению Собчак и Анастасию Волочкову

Пользователи сети сравнивают телеведущую, возлюбленную режиссера Константина Богомолова Ксению Собчак и балерину Анастасию Волочкову. На страничках Собчак в социальных сетях начали появляться ее интересные необычные фото.

На одном из снимков Ксения запечатлена в образе балерины. Именно так на себя и представила. "Балерина из шкатулки ))", - подписала она снимок.

Ксения сейчас отдыхает, сфотографировалась на палубе яхты на кнехте на одной ноге. Вторую ногу она высоко подняла, показав приличную растяжку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)15 Авг 2019 в 8:57 PDT

Собчак и на шпагат садится, не зря давно занимается йогой. Фолловерам упражнение в исполнении Ксении понравилось.

Обычно свою фирменную растяжку и шпагат демонстрирует Анастасия Волочкова. По слухам, женщины в одно врем, приехав из Петербурга в Москву, дружили. Но рассорились из-за мужчины.