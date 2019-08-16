Тина Канделаки продемонстрировала спортивную фигуру в топе и лосинах

Известная журналистка и бизнесвумен Тина Канделаки раскрыла детали своей личной жизни. Канделаки опубликовала в Инстаграм фото в спортивном костюме - в топе и лосинах. Генпродюсера спортивного телеканала частенько можно застать в спортивном зале.

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Тина регулярно работает над своей фигурой. Как оказалось, не только качается, но и серьезно следит за питанием. У нее есть своя стратегия питания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)14 Авг 2019 в 4:08 PDT

На диетах женщина не сидит.

"Могу сказать, что мой рацион позволяет мне питаться полноценно, и принципиальное отличие от диеты заключается в том, что я не чувствую никаких лишений, а значит, не рискую сорваться во все тяжкие", - рассказала Канделаки.

Подобрать правительную систему питания Тине Канделика помогли специалисты - ее тренер и нутрициолог.

От мяса она отказалась полностью.