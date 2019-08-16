"Не ходите, девки, замуж за богатого. Это очень тяжело", увещевает барышень сваха всея Руси Роза Сябитова

Сваха всея Руси Роза Сябитова увещевает юных девушек, что даже за муж за богатого нужно выходить по любви. Иначе это тяжкий труд, который по силам лишь немногим избранным.

«Молодая девушка Олеся спрашивает у меня совета. «Очень хочу выйти замуж за богатого мужчину. Мама отговаривает, утверждая, что финансовая зависимость до добра не доводит. А вот подруги - ровесницы, говорят обратное: мол, не понравится – разведешься, зато подкопишь денег за время супружества, да и красиво пожить успеешь, главное, с умом и хитростью к вопросу подойти. Ну и кто прав? Кого слушать?». Как показывает опыт моих клиенток, мама Олеси права. Чтобы стать женой богатого мужа, нужно всегда быть в форме и не питать иллюзий, что тебя непременно оценят. Владеть искусством не задавать лишних вопросов, быть в курсе дел мужа, но не лезть с советами. Интересы мужа превыше всего остального. Быть нянькой-мамкой, психологом, секретарём, любовницей, и Бог ещё кем. Это возможно при одном условии - несмотря ни на что любить его. Без этого любые отношения обречены на провал, каким бы богатым не был ваш муж», - рассуждает на своей Instagram-странице известная телеведущая.

И где-то сейчас утирают скупую слезу или рыдают в голос жены российских олигархов. А вообще, ели бы была любовь, то вряд ли бы мифическая девушка Олеся спрашивала бы о чем-то. Потому что у нас, уважаемая Роза Раифовна или по любви или замуж за миллионы.

«Ну да, лучше за нищеброда выйти, по любви, которая пройдет через три месяца. А деньги, алименты, путешествия и недвижимость, после мужчины с деньгами останутся!», «Мужиков надо использовать! Очень редко они ценят любовь, которая все равно проходит. К сожалению, родители воспитывали "правильно". И становишься просто дурой, а могла бы быть богатой», «У кого спрашивают. Она сама сапожник без сапог», - написали пользователи в комментариях.