Кейт Миддлтон пользуется большей популярностью, чем Меган Маркл

В Сети появились результаты исследования общественного мнения, которое проводилось с июня 2018 по июнь 2019 года. В рейтинге перечислены все члены королевской семьи по популярности у публики.

Согласно данным, первое место занимает королева Великобритании Елизавета II, за неё проголосовали 72% респондентов.

Второе место занял знаменитый внук принц Гарри, до лидера рейтинга ему не хватило всего 1%. Однако популярность принца снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом, - сообщает сайт "YouGov".

Пошёл на понижение и его брат Уилл, который в этом голу набрал только 69%.

Супруга принца Гарри герцогиня Меган Маркл заняла шестую строчку в списке и набрала 49% голосов, что на 6 меньше, чем в прошлом году. А вот Кейт Миддлтон стабильно занимает четвёртое место с 64%.

Принц Филипп оказался на пятом месте - 55%, а Чарльз на седьмом - 48%.

В составлении рейтинга приняли участие около 9000 респондентов.