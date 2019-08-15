Обладательница миллионов мужских сердец певица Вера Брежнева рассказала о взаимоотношениях с супругом - композитором Константином Меладзе. По словам секс-символа, у нее было немало комплексов, но муж помог с ними справиться.

Как утверждает издание "СтарХит", звезда не лукавит, ведь для того, чтобы принять себя, ей даже понадобилась помощь психолога. Но именно благодаря супругу Вера стала намного увереннее в себе и поборола многие комплексы.

"Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса", - призналась она.

По ее словам, мужчине следует ухаживать за женщиной, делать ей комплименты и позволять почувствовать себя особенной. Когда такое происходит с ней, Вера чувствует себя "самой красивой на свете" и ей не важно, есть у нее морщины или нет.