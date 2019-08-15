В Сети появился очередной забавный видеоролик с участием детей Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвы и телеведущего Максима Галкина Лизы и Гарри. В этот раз юная знаменитость назвала своего брата будущим "королём России".

На кадрах архивного видео маленькая Лиза рассказывает отцу, при каких условия Гарри сможет стать "королём", а рядом в мячик играет братик. Однако дочку знаменитостей не смущает летающий по всей комнате предмет, и не отвлекает от объяснений, даже при попадании в неё, - сообщает teleprogramma.pro.

"Папочка, если Гарри получил сто двадцать миллионов очков, он станет нашим королем России", - говорит Лиза отцу.

На что Галкин спрашивает, а у нас есть король в стране. Девочка ответила: "Да. Это называется Гаррик".