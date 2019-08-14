Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова прокомментировала своё высказывание про "блокадницу" в видеоролике с облизыванием тарелки. По её словам, она не думает, что обидела ветеранов, а мнение "диванных" критиков её не волнует.

Ольга Бузова объяснила суть шутки про "блокадницу"

"Для меня это очень странная реакция. Все знают, что я родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками. Они жили в блокадном Ленинграде, и у нас принято было доедать всё, что бабушка приготовила ... Все знают, какой я патриот ... кому и зачем нужно было меня втаскивать в эту провокацию и скандал", - высказалась Ольга Бузова порталу "Super".

Телеведущая отметила, что всегда с уважением относилась к ветеранам ВОВ и памяти тех страшных лет.

Ранее Ольга Бузова заявила, что не хотела задеть ветеранов, а шутила только над собой.